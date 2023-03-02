Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из заключения по состоянию здоровья.

Об этом в четверг написала соратница Саакашвили Екатерина Херхеулидзе в Facebook.

«Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили [об освобождении по состоянию здоровья] и оставил в силе решение суда первой инстанции», — написала Херхеулидзе.

Свое решение Тбилисский апелляционный суд позже обосновал тем, что после изучения материалов дела у него не было оснований удовлетворять жалобу адвокатов Саакашвили. «Апелляционная палата на основании статьи 291 Уголовно-процессуального кодекса Грузии заочно рассмотрела жалобу защищающих интересы осужденного Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, Зураба Ванишвили и Валерьяна Гелбахиани и в результате изучения материалов/информации дела посчитала, что нет правовых оснований для удовлетворения вышеуказанной жалобы», — говорится в сообщении суда, опубликованном в Facebook.