Президент РФ Владимир Путин прокомментировал нападение на Брянскую область, которое совершили ДРГ ВСУ. По его словам, сегодня был совершен «очередной теракт, и боевики прекрасно видели, что в машине, по которой они открыли огонь, находились гражданские лица и дети».

«Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ней. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», — отметил президент.