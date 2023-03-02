Сегодня из аэропорта Адана в Баку вылетела очередная группа спасательных сил оперативного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. Азербайджанские спасатели находились в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций.

Как сообщили в МЧС, в аэропорту группу провожали глава района Имамоглу Мехмет Аксу, от МИД Турции — чрезвычайный и полномочный посол Айше Сарач и Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турецкой Республики (AFAD) Джумхур Озкаптан.

Официальные лица Турции отметили, что спасатели МЧС Азербайджана проводили поисково-спасательные операции в связи с разрушительным землетрясением в братской стране с высоким профессионализмом и самоотверженностью.

Официальные лица Турции поблагодарили Азербайджанское государство и народ Азербайджана за оказанную поддержку.