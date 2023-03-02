Мне очень приятно посетить братский Азербайджан, Баку. С первого дня приезда я чувствую родное отношение со стороны азербайджанцев, азербайджанского правительства. Напомню вам, что из-за наших отношений с Азербайджаном у нас все еще нет связей с Арменией.

Об этом заявил журналистам министр экономики Пакистана Сардар Аяз, находящийся с визитом в Азербайджане, передает АПА.

«Отмечу, что когда Армения напала на Азербайджан, я представил в пакистанский парламент резолюцию, осуждающую оккупационную политику этой страны. Слава Богу, я снова выступил в парламенте и поздравил с победой Азербайджана над Арменией. Наше сердце с Азербайджаном. Мы братья, наши отношения на высоком уровне. Я благодарю Президента Азербайджана за организацию этой встречи. У нас в Азербайджане были очень плодотворные встречи. Наши отношения во благо наших народов. Как подчеркнул Президент, мы должны быть солидарны. Азербайджан всегда был рядом с Пакистаном в вопросе Кашмира. Пакистан также всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана на международных платформах», — отметил министр.