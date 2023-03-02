«Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова возглавила рейтинг «Короли российской недвижимости — 2023», который опубликовал журнал Forbes. По подсчетам издания, доход от аренды объектов группы в 2022 году составил $1,6 млрд.

В портфель группы компаний «Киевская площадь», по данным Forbes, входят ТРЦ «Европейский», отель Radisson Collection Moscow, торговый комплекс «Фуд Сити», рынок «Садовод», гастроквартал «Депо Лесная», Центральный рынок на Цветном бульваре, МФК «Щелковский» и 10% акции ГК «Самолет». В 2022 году «Киевская площадь» также возглавляла рейтинг российских рантье.

Второе место, как и в 2022 году, занял «Ташир», принадлежащий Самвелу Карапетяну. Доход от аренды объектов компании составил в 2022 году $600 млн.

Crocus Group Араза Агаларова ($240 млн) — на восьмом месте.