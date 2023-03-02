Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне слухов о возможных поставках Китаем оружия России заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом, что данный шаг недопустим.

Переговоры состоялись в четверг на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, передает ТАСС.

Бербок подчеркнула важность соблюдения Устава ООН. Она утверждала, что поставки оружия или товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, «поддержат агрессивную войну, нарушающую международное право».

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право», — заявила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.