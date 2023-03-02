Поставки российской нефти и газа в Европу продолжаются, несмотря на санкции, и Россия получает от их продажи не менее €100 млн в день.

Об этом пишет Haber7, ссылаясь на данные финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, на фоне «спецоперации» в Украине количество сжиженного природного газа, продаваемого в Европу, значительно увеличилось. В целом же, за январь и февраль Россия получила от продажи ископаемых топливных ресурсов около €30 млрд.

В докладе также отметили, что основные санкции Евросоюза распространяются лишь на нефтепродукты, которые транспортируются по морю. Однако природный газ все еще не запрещен к транспортировке.