2 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира Айманом Бенабдеррахманом а также с председателем Президентского совета Ливии Мохаммедом Юнисом аль-Манфи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.