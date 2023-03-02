Иран намерен получить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для потенциального удара по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно информации издания, в Израиле опасаются вероятного создания Ираном ядерного оружия и беспокоятся из-за возможности атаки.

По мнению источников, получение Ираном ЗРК С-400 позволит ускорить принятие решения об ударе.

«Сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заключил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.