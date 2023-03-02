В сети опубликовали видео «Русского Добровольческого Корпуса» в Брянской области, который утверждает, что перешел границу РФ и Украины.

«Мы пришлю сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда чтобы вас освобождать. Призываем вас взять оружие и бороться с путинским кремлевским кровавым режимом», — говорят военные на видео.

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14:21 «Перед нападением на Брянскую область ВСУ с двух дронов-камикадзе подорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах». Об этом сообщает российский Tg-канал Mash.

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13:21 ВСУ в Сушанах Брянской области России взорвали электроподстанцию и газовую станцию.

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13.12 По данным Shot, в экстренные службы поступила информация, что украинская ДРГ взяла в заложники жителей брянского села Сушаны.

На данный момент в заложниках якобы минимум шесть человек, двое из них дети.

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12:55 Группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ», — написал он в Telegram.

Сообщается, что диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек. Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.

Также в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны в Брянской области, оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор.