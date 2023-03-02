Азербайджанские волонтеры уже 20 дней работают в районе землетрясения в Турции.

Как сообщили в Фонде молодежи, наша молодежь расширяет масштабы своей гуманитарной деятельности в соответствии с потребностями пострадавших и играет важную роль в обеспечении доступности необходимых услуг для местного населения. Так, азербайджанская молодежь организует на местах различные услуги для пострадавших, проживающих в палаточных городках в провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и Малатья, а также осуществляет волонтерскую деятельность на предприятиях, обеспечивающих население продуктами первой необходимости.

Азербайджанские волонтеры уже несколько дней работают в пекарне в Кахраманмараше, где располагался эпицентр землетрясения. На объекте в течение дня производится 45 тыс. буханок хлеба. Наша молодежь участвует в процессе приготовления хлеба и других мучных изделий, выстраивания очередей и раздаче готовой продукции местному населению.