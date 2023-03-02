Президент Туркменистана поблагодарил азербайджанского коллегу за инициативу проведения саммита.

Об этом заявил сегодня в Баку Сердар Бердымухамедов на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что пандемия серьезно повлияла на глобальное развитие, это касается как политических отношений, так и социально-экономической и гуманитарной сфер:

«Движение неприсоединения продвигает гуманизм, справедливость и равенство. У организации есть четкая повестка для сотрудничества. Благодаря совместным усилиям мы сможем справиться с последствиями пандемии. Я еще раз благодарю Азербайджан за эффективное председательство».