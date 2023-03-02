Второй шар диаметром примерно 1,5 метра обнаружили в пещере на берегу японского острова Токуносима. Об этом сообщает телеканал MBC со ссылкой на данные полиции префектуры Кагосима.

Согласно информации канала, о шаре в местные правоохранительные органы доложили еще 28 февраля. Как установили полицейские, объект пуст внутри и угрозы взрыва не несет.

На кадрах из пещеры заметен большой шар, практически полностью покрытый ржавчиной.

По словам экспертов местной администрации, данный объект может быть схож с тем, что нашли в Японии неделей ранее.