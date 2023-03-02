Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу Maverick News заверил, что у Москвы нет намерений относительно применения ядерного оружия против Вооруженных сил Украины.

«В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия может применить данный вид вооружения лишь в случае наличия угрозы существованию страны. Полянский уточил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие на войне в Украине. По его словам, с военной точки зрения это не имеет смысла.