Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что киевские власти до сих пор не предоставили никаких документов по тому, что иранские беспилотники использовались Россией в войне в Украине.

«Наши эксперты изучили эти фотографии, и они никак не связаны с Ираном. И вот уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они приедут и представят реальные документы, но украинская команда все время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит», — сказал он, когда ему показали фотографии иранских дронов в Украине.