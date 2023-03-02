Действующий глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего предшественника в дестабилизации ситуации в стране. В ответ Лапид констатировал, что кабинет Нетаньяху потерял контроль над ситуацией в Израиле.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего предшественника, представители центристской партии «Еш Атид» в стремлении установления анархии в стране. Лапид ответил ему тем же.

По словам Нетаньяху, Лапид не стремится к достижению соглашения и игнорирует призывы властей к диалогу.

В свою очередь Лапид заявил, что «анархия здесь создана правительством», контроль над которым Нетаньяху уже потерял.