В ходе полномасштабной войны против Украины Россия потеряла убитыми 21470 военнослужащих в феврале. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в среду, 1 марта.

Указано, что за месяц было уничтожено 1093 единицы вооружения и военной техники агрессора.

Другие боевые потери россиян за февраль:

личного состава 21470 человек ликвидировано,

танков – 186

боевых бронированных машин – 256

артиллерийских систем – 186

РСЗО – 21

средств ПВО – 26

самолетов – 7

вертолетов – 4

БПЛА оперативно-тактического уровня – 104

крылатых ракет – 77

кораблей /катеров – 0

автомобильной техники и автоцистерн – 196

специальной техники – 30.