В ходе полномасштабной войны против Украины Россия потеряла убитыми 21470 военнослужащих в феврале. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram в среду, 1 марта.
Указано, что за месяц было уничтожено 1093 единицы вооружения и военной техники агрессора.
Другие боевые потери россиян за февраль:
личного состава 21470 человек ликвидировано,
танков – 186
боевых бронированных машин – 256
артиллерийских систем – 186
РСЗО – 21
средств ПВО – 26
самолетов – 7
вертолетов – 4
БПЛА оперативно-тактического уровня – 104
крылатых ракет – 77
кораблей /катеров – 0
автомобильной техники и автоцистерн – 196
специальной техники – 30.
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