В период после землетрясений 6 февраля с эпицентрами в провинции Кахраманмараш проделан большой объем работ. Приложены усилия для удовлетворения нужд граждан, но многое все еще предстоить сделать. Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал после визита в палаточный лагерь и школу в Хатае.

Акар отметил, что власти и граждане Турции с первого же дня после землетрясений мобилизовали усилия для ликвидации его последствий, были приложены огромные усилия для оказания помощи гражданам в зоне бедствия.

По словам министра, турецкая армия поддерживала пострадавших днем и ночью.

С 6 февраля пройден большой путь, а над решением текущих проблем работают министерства, губернаторы, главы администраций под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава ведомства отметил, что турецкие военные с первого дня бедствия не оставляли граждан в одиночку, сначала участвовали в поисково-спасательных операциях, а затем с большой самоотдачей работали над тем, чтобы у пострадавших было жилье, горячая пища, питьевая вода и доступ к медуслугам. «Турецкие военные с 6 февраля работали и продолжают работать день и ночь с большой самоотверженностью и упорством»,- отметил министр обороны Турции.

После землетрясений сначала было организована раздача продуктовых пайков, а затем были установлены мобильные кухни, напомнил Акар.

«Сегодня мы способны за сутки обеспечить горячим питаниеме 158-160 тыс. человек в зоне бедствия. Кроме того, ежедневно выпекается 385 тыс. буханок хлеба. Делали и продолжаем делать все, чтобы эти цифры были больше. Здесь продолжает функционировать кухня на 10 тыс. человек»,- отметил Акар.

Глава ведомства также рассказал о помощи абитуриентам в подготовке к вступительным экзаменам.

Молодежь в зоне бедствия получила необходимые книги и материалы, а преподаватели будут курировать и помогать в процессе, добавил Акар.