TikTok добавит ряд функций, направленных на ограничение времени, которое дети и подростки смогут проводить в социальной сети.

Так, на каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, автоматически будет установлено ограничение экранного времени в 60 минут в день. При достижении указанного лимита подросткам будет предложено ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться социальной сетью.

Для пользователей младше 13 лет будет также установлено ограничение в 60 минут. Они могут получить дополнительные 30 минут для просмотра видео, если их родители или опекуны установят или введут пароль.