Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала новый рейтинг.

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов вернулся в первую десятку рейтинга, размещённого на официальном сайте FIDE. 36-летний гроссмейстер с 2747 очками занимает 10-е место. Другой гроссмейстер сборной Шахрияр Мамедъяров занял 15-е место с 2738 очками.

Среди наших шахматистов Гадир Гусейнов (2661) занимает 83-е место, а Рауф Мамедов (2646) — 100-е.

По-прежнему возглавляет список норвежский чемпион мира Магнус Карлсен (2852). На втором месте россиянин Ян Непомнящий (2795), на третьем китаец Дин Лижэнь (2788).