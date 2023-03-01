США проводят консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав «пятерки» постоянных членов. Об этом заявила в среду постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Дипломату был задан вопрос, поддерживает ли она точку зрения, что Индия и Япония должны стать постоянными членами Совбеза. «Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным, — сказала она. — Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить».

«Но мы можем изменить [СБ ООН], добавив новых постоянных членов и выборных членов, — отметила постпред США. — Я проводила в последние несколько месяцев, <…> говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении некоторого рода реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны».