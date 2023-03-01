22:17 Выразив удовлетворение пребыванием в нашей стране, Абдель Латиф Джамал Рашид поблагодарил президента Азербайджана за приглашение на саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Президент Ирака сказал, что в нынешнее время Движение неприсоединения является институтом, которому принадлежит очень большая роль в международных отношениях.

Глава нашего государства выразил президенту Ирака признательность за визит в Азербайджан. Отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в период председательства наша страна прилагала все усилия для развития Движения, выдвинула ряд инициатив, связанных с его институционализацией. В этом контексте он отметил создание парламентской и молодежной сети Движения. Глава государства сказал, что в период председательства Азербайджана в нашей стране проводится уже третий Саммит Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие в проведенном в Алжире Саммите Лиги арабских государств, отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами.

Президент Ирака подчеркнул, что его страна заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном, отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Абдель Латиф Джамал Рашид проинформировал о проблемах, с которыми столкнулся Ирак, и явлениях, представляющих угрозу безопасности, сказал, что его страна уже вступила в период стабильности.

Президент Азербайджана отметил, что имеются широкие возможности для тесного сотрудничества наших стран в международных организациях, и подчеркнул в этом контексте ОПЕК+ и другие форматы.

Глава государства сказал, что в период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения, в том числе Ираку.

Президент Азербайджана также пригласил главу государства Ирака посетить нашу страну также с официальным визитом. Абдель Латиф Джамал Рашид с удовлетворением принял приглашение и в свою очередь пригласил главу Азербайджанского государства совершить визит в Ирак.

В ходе беседы главы государств обсудили вопросы сотрудничества в области инвестиций, энергетики, строительства, транспорта, образования, отметили важность расширения взаимной торговли и организации визитов делегаций деловых кругов.

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19:16 1 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Иракской Республики Абдел Латифом Джамалом Рашидом. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.