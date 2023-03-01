Глава СНБ Армении Армен Абазян провел заседание Межведомственной комиссии, занимающейся вопросами пленных, удерживаемых лиц и без вести пропавших.

Было доложено, что в результате 44-дневной войны и послевоенных событий в Армению были возвращены тела и останки 422 погибших армянских военнослужащих, 225 из которых погибли в 2022 году во время сентябрьских событий, информирует «Спутник».

Всего 173 военнослужащих и гражданских лиц вернулись из азербайджанского плена после войны и последующих действий.