Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна более демократична, чем Соединенные Штаты. Об этом пишет издание Politico.

Так глава Мексики прокомментировал заявления властей США о том, что недавно одобренная избирательная реформа в Мексике вызывает общественные дебаты в стране.

«В Мексике больше демократии, чем могло бы существовать в Соединенных Штатах. Если они хотят обсудить этот вопрос, давайте сделаем это. У меня есть доказательства того, что в нашей стране больше свободы и демократии», — отметил он.

Лопес Обрадор отрицает, что реформы представляют угрозу для демократии.