Президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонных переговоров оповестил президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене своего визита в Баку на саммит контактной группы Движения неприсоединения из-за переговоров по Косову и Метохии, сообщила в среду пресс-служба президента.

«Президент Вучич оповестил президента Алиева о ходе диалога [по Косову] в Брюсселе, как и о необходимости дополнительных консультаций, которые помешают ему участвовать в саммите контактной группы стран Движения неприсоединения в Баку. Нашу страну (Сербию — прим.) будет представлять министр иностранных дел [Ивица Дачич]», — говорится в сообщении пресс-службы.