Президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич провели в среду телефонный разговор, сообщили в канцелярии главы сербского государства.

«Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщает пресс-служба главы государства.

В нем отмечается, что стороны обсудили сотрудничество в энергетике и других сферах.

В ходе телефонного разговора Вучич заявил, что Сербия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, которую в Белграде считают дружественной страной.

В свою очередь Алиев заявил, что Азербайджан высоко ценит стратегическое партнерство с Сербией и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений в 2023 году, сообщили в канцелярии главы сербского государства.