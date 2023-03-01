С конца второй декады февраля на Абшеронском полуострове введен режим экономии в подаче воды. Режим введен в соответствии с поручением Комитета воды ОАО «Азерсу».

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью АО Анар Джабраиллы, передает АПА.

По его словам, режим экономии введен с целью бесперебойного водоснабжения населения в связи с уменьшением воды, забираемых из источников.

«На некоторых территориях в Хазарском, Пираллахинском, Хатаинском, Сураханском, Сабунчинском, Бинагадинском, Гарадагском районах Баку, массива «Баглар»и г. Сумгайыт, где вода подается бесперебойно, ночью, а на некоторых территориях днем возникают перебои в подаче воды. Это связано с заполнением запасов в водохранилищах. Есть такие территории, где вода подавалась 14 часов в сутки, теперь вода подается туда 8-10 часов в сутки. Больше всего режим экономии введен на окрестных территориях Баку, там, где жители частных домов используют примитивные сети, которые они провели индивидуально», — подчеркнул Анар Джабраиллы.