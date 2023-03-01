В Ханкенди озвучивают очередные угрозы в адрес Азербайджана. На сей раз нашей стране обещают «водный террор». На авансцену вышел Артак Бегларян. И представил свой пересказ недавнего обращения Араика Арутюняна, именующего себя «президентом Нагорного Карабаха». Как теперь «разъясняет» Бегларян, «полностью прервав подачу электроэнергии из Армении с 9 января, а также регулярно прерывая подачу газа на протяжении всего периода блокады, азербайджанская сторона умышленно спровоцировала энергетический кризис в качестве основного средства давления».

В «огрызке» в результате «перешли на кризисное управление энергосистемой, задействовав местные ГЭС на полную мощность», после чего «водные ресурсы Сарсангского водохранилища сильно истощились». Теперь у сепаратистов «будет крайняя нехватка водных ресурсов, необходимых для производства электроэнергии».

И, подготовив таким образом общественное мнение, Артак Бегларян от имени Араика Арутюняна озвучивает главное: «Водные ресурсы Сарсангского водохранилища емкостью почти 600 миллионов кубометров в подавляющем большинстве сократились, что весной и летом создаст серьезнейший кризис в первую очередь для азербайджанских земледельцев, поскольку не будет достаточных водных ресурсов для орошения около 96 тысяч гектаров земель в Тартарском, Агдамском, Бардском, Геранбойском, Евлахском и Ахджабадском районах Азербайджана» (орфография сохранена — Minval). После чего Бегларян тоном опытного сплетника-интригана продолжает: «Поэтому жители этих районов Азербайджана должны осознавать, что из-за их властей и самопровозглашенных псевдоактивистов в этом году не будут иметь достаточного количества оросительной воды и лишатся этой важной возможности получения продовольствия и дохода».

Конечно, и Араика Арутюняна, и Артака Бегларяна стоило бы последовательно тыкать носами во все те места в вышеприведенном тексте, где они соврали капитально, и те, где «чуть-чуть». Армении еще в середине «десятых» эксперты предрекали дефицит электроэнергии, а теперь, после 44-дневной войны, когда в освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана под контроль Баку перешли и малые ГЭС, в «огрызке» явный дефицит генерации без какого бы то ни было «послевоенного» вмешательства со стороны Баку. Перебои с электричеством, газом и водой возникали и возникают в Ханкенди после 44-дневной войны постоянно. Но теперь они в результатах собственной «мудрой политики» обвиняют Азербайджан.

Но самое главное, «водный террор» против нашей страны сепаратисты тоже практиковали и практикуют постоянно. Еще до 44-дневной войны, в 2016 году, Совет Европы принял доклад парламентария из Боснии и Герцеговины Милицы Маркович по Сарсангскому водохранилищу, название которого говорит само за себя: “Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды”.

В 2020 году, в результате Отечественной 44-дневной войны, Азербайджан восстановил контроль над Суговушаном и одноименной ГЭС (в народе ее еще называли «бала Сарсанг»), но подача воды в оросительные системы из Сарсангского водохранилища, находящегося сегодня под контролем РМК, так и не была восстановлена. В августе 2022 года казалось, что лёд тронулся. Представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» с участием местных специалистов провели осмотр Сарсангского водохранилища. Но с появлением в Карабахе Рубена Варданяна эта работа по сути «замерла». И вот теперь Варданян отправлен в отставку, но ханкендинские сепаратисты пытаются продолжать этакий «варданянизм без Варданяна».

Но какой окажется цена таких игр — и для Азербайджана, и для самих сепаратистов?

Понятно, что такие игры с водным террором уж точно не спровоцируют волнения в Тертерском, Бардинском, Агдамском и других районах — там за три десятка лет армянского водного террора научились справляться с его последствиями. И тем более подобные игры не поставят на колени всю страну настолько, чтобы в Баку задумались о необходимости убрать пикет с дороги Лачин-Шуша-Ханкенди. Максимум, чего могут добиться сепаратисты — это, пардон, «подгадить».

Но для подобных игр Ханкенди нужна самая малость — уверенность в безнаказанности. А ее нет. И не будет. Как показывают события последних месяцев и лет, в Баку не оставляют выходки армянских националистов без ответа. Причем используют в Азербайджане для своего ответа и военные рычаги, и правовые механизмы, и «мягкую силу». А значит, ответят и на нынешний водный террор.

И тогда уже обижаться на последствия придется жителям «огрызка», а не равнинного Карабаха.

Нурани, обозреватель