Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, свидетельствует опрос исследовательского центра Areda Survey.

В исследовании, которое проводилось в период с 23 февраля по 27 февраля приняли участие три тысячи человек. Им, в частности, предлагали ответить на вопрос, кому бы они отдали свой голос, если президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Так, согласно данным Areda Survey, подавляющее большинство респондентов (49,8%) проголосовали бы в этом случае за президента Эрдогана. За лидера Народно-республиканской партии «Кемал» Кылычдароглу проголосовал бы 21,7% населения. Яваш Мансур (мэр Анкары) получил бы 9,6%, а мэр Стамбула Экрем Имамоглу — с 6,9%․

Правящая партия справедливости и развития (АК Parti) заняла первое место в партийных предпочтениях респондентов, получив 38,5% процента голосов. Второе место заняла Народно-республиканская партия (CHP) с 22,8%, а третье – Демократическая партия народов (HDP) с 10,5%.