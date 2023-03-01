Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные политические и военные провокации со стороны Армении.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает Report.

Было отмечено, что лживые заявления Армении о якобы «блокаде» граждан Азербайджана армянского происхождения и «гуманитарном кризисе» в регионе рассчитаны на то, чтобы бросить тень на правомерный протест представителей азербайджанского гражданского общества на Лачынской дороге, а также ввести в заблуждение международное сообщество.

В МИД отметили, что Азербайджан готов обеспечить безопасность проживающих в регионе армянских жителей, как и всех других граждан страны.