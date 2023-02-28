«В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабильна, процент раскрываемости преступлений достаточно высок. Здесь хотелось бы отметить совместную деятельность прокуратуры, внутренних дел и правоохранительных органов в целом». Об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в стране наблюдается тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений:

«Увеличился незаконный оборот наркотиков. Здесь, в первую очередь, я бы выделил деятельность наших правоохранительных органов, особенно МВД. Хотелось бы отметить их положительную деятельность в направлении более эффективного раскрытия уголовных фактов и привлечения преступников к ответственности».