Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы узбекского государства.

Программой пребывания в городе Баку предусматривается участие Шавката Мирзиёева в пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.

В повестку дня мероприятия включены вопросы развития многостороннего диалога и расширения сотрудничества в условиях сохраняющегося воздействия последствий пандемии, а также усиливающихся вызовов и угроз международной безопасности и стабильности.