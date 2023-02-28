28 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие президента Кубы в саммите Движения неприсоединения, состоявшемся в 2019 году в Баку, выразил кубинской стороне признательность за поддержку председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения, отметил, что наша страна стремится к тому, чтобы Движение играло важную роль в международных отношениях. Он сказал, что в мире есть необходимость в широких обсуждениях, связанных с постковидным периодом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году завершается председательство нашей страны в Движении неприсоединения, и Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года. В этом контексте глава государства привлек внимание к институционализации организации, созданию ее парламентской и молодежной сетей и другим инициативам Азербайджана.

Подчеркнув, что для развития сотрудничества есть большие перспективы, президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение это имеет в медицинской сфере, отметил, что имеются возможности для развития связей и в таких сферах, как туризм, образование, сельское хозяйство, культура, фармацевтика.

Отметив традиционно дружественные отношения между нашими странами, тесное сотрудничество в международных организациях, в том числе Движении неприсоединения, глава государства подчеркнул, что деятельность кубинских медиков в Азербайджане в период пандемии получила высокую оценку, внесла большой вклад в развитие двусторонних связей.

Выразив надежду, что визит вице-президента Кубы придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев высказал уверенность в том, что визит в Азербайджан запомнится ему приятными впечатлениями.

Поблагодарив за приглашение участвовать в саммите Контактной группы по борьбе с COVID 19 и оказанный прием, Сальвадор Антонио Вальдес Меса в первую очередь передал главе государства приветствия президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия президенту Кубы, подчеркнул, что с удовлетворением вспоминает встречу с ним.

Гость отметил, что важную роль в развитии традиционно дружественных отношений между двумя странами сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и Фидель Кастро. Он особо подчеркнул, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения великого лидера.

Сальвадор Антонио Вальдес Меса сказал, что у кубинской стороны тоже есть серьезная политическая воля и дальше развивать отношения между двумя странами.

Отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период борьбы с COVID 19, при этом наша страна продолжала очень активное и успешное председательство, гость особо подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения, прилагает все усилия для оказания поддержки странам-членам, и выразил признательность за это.

Вице-президент Кубы отметил, что тесные связи между нашими странами существуют и в рамках международных организаций. Он сказал, что Куба как председатель G-77 заинтересована в углублении сотрудничества и развитии отношений между этими двумя институтами и стремится к расширению сотрудничества Юг-Юг.

Гость подчеркнул, что, хотя его страна на протяжении многих лет находится в блокаде, стремление кубинского народа к борьбе и свободе не иссякло. Он выразил Азербайджану признательность за поддержку в Генеральной Ассамблее ООН резолюций, связанных с Кубой.

Глава государства подчеркнул, что стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами, отметил, что наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.

Президент Ильхам Алиев сказал, что кубинский народ доказал всему миру, что вынес все лишения в борьбе за свободу, и в нашей Победе, как и у кубинского народа, боевой дух сыграл важную роль. Это сходство еще больше связывает наши народы.