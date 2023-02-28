Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на конференции «Женщины в общественном секторе и современные вызовы».

Она отметила, что каждый должен внести свой вклад в этот процесс.

«Так же, как мы объединились в единый кулак в карабахском вопросе, тем же образом будет реализовываться процесс возвращения на наши исторические земли. В настоящее время экоактивисты доносят правду до мирового сообщества», — сказала Мурадова.