Визит главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова в Азербайджан, его встречи с президентом Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и последующая пресс-конференция перед журналистами вновь актуализировали тему КПП на участке Лачин-Гёрус пока еще неделимитированной армяно-азербайджанской границы. Отвечая на вопрос журналистки, российский министр сказал, что режим функционирования Лачинского коридора «должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года».

«Это означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц. Мы в рамках своих контактов стремимся достигнуть этого, прежде всего по линии российского миротворческого контингента. Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению. Мы сегодня коснулись этого. Технические детали второстепенны по важности», — подчеркнул Лавров.

Вслед за ним позицию Азербайджанского государства высказал Джейхун Байрамов. По его мнению, Армения использовала дорогу в целях, выходящих за гуманитарные рамки, и случаи злоупотребления, которые имели место в течение последних двух лет не должны повторяться.

«При использовании Лачинской дороги гражданами Азербайджана, живущими в Карабахском регионе, для передвижения транспортных средств и перевозки грузов. Все эти гарантии со азербайджанской стороны ранее соблюдались и продолжают соблюдаться сейчас. Контроль этой дороги и вопросы предотвращения повторения злоупотреблений этой дорогой армянской стороной серьезно беспокоят азербайджанское общество. Хочу напомнить, что президент Азербайджана на полях Мюнхенской конференции безопасности озвучил предложение армянской стороне, где было подчеркнуто, что стороны могли бы установить пограничные пункты контроля, которые позволили бы обеспечить прозрачность и снять вопрос безопасности. Если армянская сторона действительно заинтересована в снятии напряженности мы не видим причин по которой надо или нужно отказываться», — сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что «пункты контроля смогут обеспечить прозрачность в перевозке грузов, передвижении мирных граждан по Лачинской дороге».

Если внимательно вглядеться в два заявления, то можно заметить отсутствие противоречий между ними. Главное, что их объединяет, это общее понимание и констатация того, что предназначением созданного по Трехстороннему Заявлению Лачинского коридора было и остается использование дороги для перевозки исключительно гражданских гуманитарных грузов и передвижения исключительно гражданских лиц. И это ясно отметили оба министра. Коридор не может быть использован для перевозки горно-геологической контрабанды и всякого вооружения, что, собственно, и вынудило активистов гражданского общества выйти на акцию протеста.

Второе. Контроль в той или иной форме необходим, и с этим согласны как Москва, так и Баку. Неважно, как его назвать — КПП или как-то иначе, суть остается неизменной. КПП — это и есть контроль и последующий пропуск. А назови эту точку не «пунктом», а «станцией», «участком», Welcome Point или еще как-то, контент от этого не меняется — границу Азербайджана неучтенное вооружение и незаконные грузы пересекать не должны. В Азербайджане больше внимания уделяют, всё-таки, не форме, а содержанию. И последнее определяем мы сами. В соответствии с Конституцией страны!

Так что никакого противоречия между заявлениями глав МИД двух стран, о котором поспешили написать армянские СМИ, просто нет. Об одном и том же сказано разными словами.

Зухраб Дадашов