Германия отправит в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они встанут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Об этом заявил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет The Wall Street Journal.

По словам Паппергера, две системы Skynex, изготовленные его компанией, были заказаны немецким правительством. Их стоимость составляет 212 млн долларов.

Директор концерна отметил, что в противном случае Германия самостоятельно использовала бы эти ПВО для собственной защиты.