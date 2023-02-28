Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. Об этом сообщает БЕЛТА.

Самолет совершил посадку в аэропорту Пекина. Белорусского лидера встретили замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. С белорусской стороны присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник и посол в Китае Юрий Сенько.

Стороны по итогам переговоров подпишут расширенный пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Уточняется, что визит продлится до 2 марта.

