Координационный штаб создан для организованного осуществления строительно-восстановительных работ и решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом заявил заместитель руководителя Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев, слова которого приводит «Азертадж».

Он сообщил, что штаб действует с конца 2020 года. Султан Гаджиев, в частности, отметил: «В штабе сформированы 10 рабочих групп, которые обеспечивают координацию масштабных работ, их качественное и своевременное исполнение. Безусловно, главным условием успешной реализации этих проектов является разминирование, без чего невозможно окончательное и безопасное переселение жителей на освобожденные от оккупации территории после проведения восстановительных работ. В состав группы по разминированию входят представители различных структур, а работы проводятся в полном соответствии с современными международными нормами. В операциях по разминированию используются самые новейшие и передовые технологии».