Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на заседании коллегии ФСБ, заявил , что необходимо «выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм».

Как отметил Путин, все это «всегда применялось в отношении нашей страны», а сейчас, по его словам, усилились «попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

Он сказал, что необходимо укреплять границу РФ с Украиной, работать с беженцами и противостоять давлению, которое оказывается на страну.