Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна всегда была и всегда будет Европой. По его словам, Киев гарантировал этот вопрос еще год назад, подав заявку на вступление в Евросоюз и теперь пришло время для диалога о присоединении государства.

«Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве. Именно Украина объединила ЕС, как никогда раньше», — написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, вступление Киева в ЕС — это защита европейских ценностей для будущих поколений. Он также добавил, что благодаря украинскому государству Европа якобы не только становится единой, но и свободной.