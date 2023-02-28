Президент России Владимир Путин заявил о потерях в рядах ФСБ на войне в Украине, но цифр не назвал.

«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах», — сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

Президент призвал спецслужбу «сделать все, чтобы поддержать семьи погибших сотрудников».

По его словам, подразделения ФСБ принимали «прямое участие» в войне и решали «сложные, нестандартные оперативные задачи: прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом».

Число потерь, понесенных спецслужбой, Путин не назвал.