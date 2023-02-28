В Армении продолжают предъявлять претензии России. На сей раз очередную порцию обид высказал спикер парламента Армении Ален Симонян, о чем уже рассказывал Minval.

Отметив, что «Россия играет роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений и не может не иметь ее, потому что тем не менее российские миротворцы там стоят», сей персонаж назвал излишними «те «конвульсии» и реакции из Москвы, которые происходят, когда какая-либо другая сторона пытается сделать что-то положительное». Затем продолжил: он-де считает заявления из Москвы относительно наблюдательской миссии ЕС на границе с Азербайджаном «более эмоциональными, чем должно быть со стороны большой политической структуры», и вообще в Москве «должны понимать, что у Армении есть свои интересы и проблемы безопасности». И вообще, « это они были гарантом территориальной целостности и безопасности Армении, тут находится российская военная база и наши договора были направлены на это. Где вы?! Почему не были более активными? Я уже говорил, если не можете, то должны сказать об этом, обсудим и найдем решения, альтернативу».

В общем, весь спектр обиженных всхлипываний, катания по полу и топанья ногами. Да еще синхронно с визитом в Баку Сергея Лаврова.

Вряд ли случайно, что обиды на Москву высказывает именно Ален Симонян — один из бывших грантополучателей фонда Сороса и явный представитель «прозападного» крыла в команде Пашиняна. Но вряд ли тут стоит говорить о противоборстве «комнат на Баграмяна, 26» по аналогии с пресловутыми «башнями Кремля». В Ереване почувствовали, насколько изменилась ситуация в отношениях Армении и России.

А здесь нужны подробности. В Армении, по всей видимости, продолжают жить представлениями начала девяностых и не сомневаются, что на первый же армянский всхлип Россия будет немедленно вступать в войну с Азербайджаном ради территориальных подарков Еревану. Однако сегодня те «политтехнологии», в рамках которых Лачинскую дорогу для Армении открывала российская Псковская дивизия ВДВ, уже не работают и работать не могут. Москве приходится учитывать и самостоятельность Азербайджана, и Шушинскую декларацию, и украинскую войну, и внимание мировых центров силы к азербайджанским газовым проектам.

Наконец, попытавшись устроить «шоу капризов» в отношениях с РФ и пригласив в страну евронаблюдателей, армянские «гениальные стратеги» выстрелили себе в лучшем случае в ногу. От союзника требуется прежде всего верность. Так что приглашение евронаблюдателей Москва расценила как удар в спину (на что имела все основания). И теперь ответный ход уже за Кремлем. Где при всем «отвлечении ресурсов» на украинскую войну найдут способ «отрихтовать» ситуацию в Армении и, вероятнее всего, решить «проблему по имени Никол Пашинян». До последнего времени его молча терпели, а теперь вполне могут начать «валить» всерьез.

Еще совсем недавно определённая часть экспертов очень любила пугать Азербайджан таким сценарием: вот если уйдёт Пашинян, «миротворец» и «западник», а вместо него придут промосковские «ястребы»… Но на деле считать Пашиняна «миротворцем» никак не получается. Этого не подтверждают ни пьяные танцы в Шуше, ни перенос туда же инаугурации Араика Арутюняна, ни приказ обстреливать ракетами Тертер, Барду и Гянджу, ни поведение после войны, где Армения продолжает тормозить работу над мирным договором и по сути срывает диалог.

Далее, даже в случае прихода к власти в Армении промосковских фигур вряд ли между Москвой и Ереваном наступит «медовый месяц» с осыпанием «форпоста» подарками в виде азербайджанских земель. Да, у власти окажутся лояльные Кремлю персоны, но те факторы, которые до сих пор заставляли Москву сдерживаться, никуда не исчезнут. Но зато Армения будет серьезно ослаблена очередными внутриполитическими «перетрясками», причем, вполне возможно, с вооруженным компонентом.

И если в этом случае уже преемники Пашиняна продолжат нынешнюю тактику срыва реального диалога и будут вести себя так же, как нынешняя правящая команда, срывая по сути переговорный процесс, Азербайджану уже при минимальной трате ресурсов не составит труда «добить» Армению. Которая своей «мудрой политикой» загнала сама себя в ловушку.

Нурани, обозреватель