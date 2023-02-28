Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE, которые в основном используют для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Разведывательные системы, которые получит Украина, известны как SurveilSPIRE. Они состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.

Сообщается, что Rheinmetall сотрудничает в этом проекте с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит системы. Также отмечено, что стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. При этом доставка уже началась.

Вышки наблюдения SurveilSPIRE можно установить на трейлеры и быстро транспортировать в зону их работы.