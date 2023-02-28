В «Газпроме» подтвердили порталу «Ура.ру» падение беспилотника рядом с объектом компании.

«Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме», — рассказало руководство газокомпрессорной станции «Воскресенск», где произошел инцидент.

Прокремлевские СМИ, тем временем, утверждают, что сбит UJ-22 Airborne производства «Укрджет».

Данный дрон может лететь на 800 км со скоростью 130-140 км/ч и может нести 15-20 кг взрывчатки.