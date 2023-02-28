Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе военного присутствия России в стране для ее безопасности остаются на совести армянского руководителя.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Заявления процитированного вами руководителя Армении [Никола Пашиняна] я оставляю полностью на его совести», — сказал он.

Пашинян выступил с соответствующими заявлениями в январе.