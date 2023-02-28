За последние сутки беспилотники заметили в пяти регионах России — в Туапсе это закончилось ударами по нефтебазе, а в Петербурге пришлось поднимать истребители.

По данным «Базы», утром 27 февраля три беспилотника-камикадзе атаковали Брянскую область. Это произошло примерно в полутора километрах от границы, дроны, предположительно, запустили со стороны Украины. Пострадала вышка связи.

Около полуночи четыре беспилотника со взрывчаткой рухнули в Белгородской области. Как стало известно «Базе», два из них упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля, ещё один разбился о стену — его обломки попали в одну из квартир, а всех жильцов дома пришлось эвакуировать. СВУ, закреплённые на трёх беспилотниках, в итоге удалось обезвредить взрывотехникам. Четвёртый дрон упал на крышу супермаркета «Леон» и взорвался, после чего начался пожар, охвативший кровлю и 20 квадратных метров внутри здания.

Также ночью в адыгейском посёлке Новый упал неустановленный летательный аппарат. Как и в случае с Белгородской областью, жертв и пострадавших из-за крушения нет, но БПЛА разрушил одну из построек на ферме. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Около двух часов ночи по нефтебазе «Роснефти» в Туапсе, предположительно, ударили два беспилотника. На территории произошли взрывы и начался пожар, который удалось быстро потушить. В результате ударами повредило здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.

Беспилотник также упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье. По данным издания Shot, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. На место едут экстренные службы и сапёры. Откуда прилетел дрон и кому принадлежит — пока непонятно. В результате крушения взрыва не последовало.