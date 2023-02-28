В отношениях с Азербайджаном особенно отмечу честность. Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

Глава МИД РФ отметил, что состоявшаяся накануне в рамках его визита в Баку встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была очень плодотворной: «Наши переговоры носили не формальный, а практический характер».