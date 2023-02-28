Москва рассчитает, что вице-премьеры России, Армении и Азербайджана смогут скоро выйти на конкретные договоренности по железнодорожному сообщению между Азербайджаном и Нахчываном.

Об этом глава МИД РА Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, в ходе встреч в Баку говорилось о ходе переговорного процесса по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

«Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры России, Азербайджана и Армении как сопредседатели соответствующей трехсторонней рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахчываном», — сказал российский министр.