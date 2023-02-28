Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношения с Баку и Ереваном, «продавливая» свою миссию на территории Армении, заявил во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Minval.az.

По словам главы МИД РФ, Москва руководствуется принципом «не навреди» в регионе, далеко не все игроки разделяют этот подход.

«Далеко не все игроки, прежде всего которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами», — указал он.

Миссия ЕС на границе с Азербайджаном, отметил он, – нелегитимна и вызывает множество вопросов.