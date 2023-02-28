Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что азербайджанская сторона готова к трехсторонней встрече, а Армения не дала окончательного согласия.

По словам Лаврова, Россия неоднократно предоставляла площадку для встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«В том числе, в декабре прошлого года была достигнута договоренность провести очередную встречу наших коллег на территории России. Джейхун Байрамов напомнил о дальнейшем развитии событий. Наши армянские коллеги заявили, что не смогут принять участие в этом мероприятии. Мы подтвердили готовность провести такую встречу. Азербайджанская сторона также выразила готовность. Армянская сторона заявила, что не возражает против этого, но пока не дала окончательного согласия».

Москва, по его словам, готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, но сильно настаивать не будет.